Irene Moreira renunció al Ministerio de Vivienda y anunció que desde el lunes volverá al Senado

Afirmó que muchos de los proyectos y objetivos del Ministerio de Vivienda fueron desviados por efecto de la pandemia que afectó al país, apenas iniciada la gestión de Lacalle Pou.

Destacó el impulso de herramientas innovadoras para atacar la problemática de la vivienda, como aggiornar la normativa vigente a la nueva realidad mundial.

Recordó un informe de la Auditoría Interna de la Nación de 2020 que indicaba el valor del metro cuadrado de la vivienda social de 2.200 a 2.400 dólares, que distaba de los valores reales. Para reducir ese valor, mejorar la calidad y generar mayor oferta, se modificó la ley de vivienda promovida, junto a un paquete de medidas.

Habló de la "democratización de la construcción en el Uruguay" con un proceso dinámico y ágil para que más empresas y más sistemas de construcción puedan construir con el Estado en un plazo menor.

Moreira afirmó que en los tres primeros años de gestión, se superó la ejecución de soluciones habitacionales que en igual período del último gobierno del Frente Amplio. En cooperativas y en la construcción de viviendas por licitación, el porcentaje de viviendas finalizadas superó el 40%.

"Este Ministerio atendió un reclamo histórico del cooperativismo", dijo para destacar la reducción de las tasas de interés para buenos pagadores del 5,16% al 2%.

Respecto al Plan Avanzar, destacó como la mayor inversión en la regularización de asentamientos con 480 millones de dólares destinados para ese fin. Se trabaja en los 19 departamentos con 91 asentamientos. En fase de obras están 43 en 14 departamentos, aseguró. El objetivo es brindar soluciones habitacionales a 15.000 hogares.

En relación al programa Sueños en Obra, dirigido a la clase media que paga un alquiler pero no puede ahorrar para la compra de la vivienda, se potencia el "alquiler con opción a compra". Cuenta con 45 proyectos ya ingresados, con un total de 3.288 viviendas. El 86,5% en el interior del país.

OPERACIÓN DE DESPRESTIGIO

Moreira apuntó a "una nueva operación de desprestigio a nuestro accionar" para referirse al caso de la adjudicación directa de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto. "No hemos actuado a lo largo de estos tres años fuera de la normativa vigente", enfatizó.

"Aquí, no se ha violado ninguna ley, no se ha actuado bajo ningún condicionamiento político ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular. Siempre hemos obrado de buena fe, amparados por un marco que se ha utilizado en toda la historia de este Ministerio, que además es de público conocimiento de todas las actuales autoridades", agregó.

"Este mismo procedimiento, fue utilizado por autoridades en los 15 años que precedieron esta administración en más de 70 oportunidades", acotó.

Respecto al caso de la adjudicación de una vivienda a Mónica Píriz, Moreira dijo: "si hoy me lo consultan, volvería a tomar la misma decisión amparada por el marco normativo por el cual se brindó una solución habitacional en régimen de modalidad de alquiler con opción a compra en el marco del programa de licitación, que esta ciudadana deberá afrontar el pago de la misma, nadie lo regaló nada. La ciudadana lo tendrá que pagar por 30 años. Esta jefa de familia, madre con una menor a cargo a esa fecha, con ingresos muy bajos y con una vulnerabilidad. Lo haría de nuevo".

"Desde el próximo lunes, volveré a trabajar incansablemente, codo a codo desde el Parlamento, como lo he hecho por los más frágiles de nuestra sociedad toda mi vida", concluyó.

PROCESO DE RENUNCIA

La renuncia de Moreira se dio tras la polémica por la adjudicación directa sin sorteo de un inmueble a una militante de Cabildo Abierto.

Tras conocerse el hecho, Moreira se reunió el miércoles con el presidente Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para dar sus explicaciones. A la salida del encuentro, Moreira habló con la prensa y afirmó que el expediente de Mónica Píriz cumplió con todos los requisitos y siguió un proceso de análisis técnico de más de seis meses.

Moreira reconoció que la adjudicación se dio por el cupo de reserva que tiene como ministra para casos concretos. Sus dichos causaron molestia en Presidencia de la República y le exigieron a la ministra que presentara la documentación que avalaba la entrega del inmueble.

El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró este viernes en una declaración de prensa que la adjudicación del inmueble fue ajustada a derecho y que la reglamentación del Ministerio de Vivienda está vigente desde 2009.

Manini Ríos afirmó que hasta el momento de la conferencia Lacalle Pou no se había comunicado con Moreira para pedirle la renuncia. Tras la comparecencia del líder de Cabildo Abierto ante los medios se dio la llamada entre el presidente y la ministra.

Moreira citó a conferencia de prensa en la que anunció que a partir del lunes volverá a sus funciones en el Senado de la República.