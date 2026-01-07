RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA 18:30 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, indica el informe de Meteorología.

inumet extendio la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 8 departamentos
Inumet extendió la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 8 departamentos

Principales localidades afectadas:

  • Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.
  • Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
  • Salto: Sarandí de Arapey.

Próxima actualización a las 18:30 horas.

