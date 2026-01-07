Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes.
En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, indica el informe de Meteorología.
Principales localidades afectadas:
- Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.
- Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
- Salto: Sarandí de Arapey.
Próxima actualización a las 18:30 horas.
