INSTITUTO DE METEOROLOGÍA

Inumet mantiene vigente dos advertencias por persistencia de lluvias abundantes y por vientos fuertes y persistentes

En una, un ciclón extratropical afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos. Y en la otra, se prevén vientos sostenidos e intensos de entre 40-60 km/h con rachas de hasta 85 km/h del SE.