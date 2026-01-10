El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene vigente dos advertencias amarillas por persistencia de lluvias abundantes y por vientos fuertes y persistentes.
Inumet mantiene vigente dos advertencias por persistencia de lluvias abundantes y por vientos fuertes y persistentes
En una, un ciclón extratropical afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos. Y en la otra, se prevén vientos sostenidos e intensos de entre 40-60 km/h con rachas de hasta 85 km/h del SE.
En la primera, un ciclón extratropical afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos; afectando la franja centro y extendiéndose gradualmente al sur y este.
Principales localidades afectadas:
Seguí leyendo
Inumet elevó a naranja y extendió hasta las 16 horas la advertencia por vientos muy fuertes y persistentes
- Canelones: Todo el departamento.
- Colonia: Todo el departamento.
- Durazno: Carmen, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.
- Flores: Todo el departamento.
- Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
- Lavalleja: Todo el departamento.
- Maldonado: Todo el departamento.
- Montevideo: Todo el departamento.
- Río Negro: Los Arrayanes.
- Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayén, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velázquez.
- San José: Todo el departamento.
- Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
- Treinta y Tres: María Albina y Valentines.
En la segunda advertencia, se prevén vientos sostenidos e intensos de entre 40-60 km/h con rachas de hasta 85 km/h del SE para las siguientes localidades:
- Canelones: Todo el departamento.
- Colonia: Colonia Valdense, Florencio Sánchez, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.
- Durazno: Durazno, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.
- Flores: Cerro Colorado, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.
- Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
- Lavalleja: Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.
- Maldonado: Todo el departamento.
- Montevideo: Todo el departamento.
- Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Rocha y Velázquez.
- San José: Todo el departamento.
- Soriano: Cardona.
Lo más visto
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA
Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN
Alerta en Buenos Aires por la mosca negra que "muerde" y está en Uruguay; MSP realiza recomendaciones
FRÍO EL SÁBADO y AGRADABLE EL DOMINGO
Nubel Cisneros advierte por "vientos destructivos" y acumulados de lluvia "no muy relevantes"
Gems Education Global Teacher Prize 2026
Docente uruguayo está entre los 50 finalistas del "Premio Nobel" en Educación; participó junto a más de 5.000 maestros de todo el mundo
PROCEDIMIENTO
Dejá tu comentario