Interpol emitió alerta roja por un profesor de piano que violó a una adolescente 

El fiscal de Dolores, Leonardo Dugrós, dijo a Subrayado que "se desarrolló un juicio oral y público, el cual finalizó el día 15 de junio, en el que el juez de primera instancia de Dolores condenó al imputado a la pena de diez años de penitenciaría y puso las condenas accesorias que hay en estos casos, a raíz de la ley de género" en la instancia, mientras la sentencia no quedara firme, Fiscalía "solicitó inmediatamente la imposición de prisión preventiva atento al monto elevado de la pena. El juez resolvió que dicha solicitud se tenía que hacer a otro juez, de garantía, fuimos, y en el interín nos enteramos que el imputado ya no estaba en la ciudad de Dolores y no compareció a la audiencia señalada".

requerido.jpg