Internación compulsiva: psiquiatras piden criterios técnicos para cada situación particular

El proyecto de internación compulsiva implica que las personas que están en situación de calle y que estén corriendo riesgo de vida pueden ser internadas contra su voluntad, siempre y cuando un médico constate ese riesgo.

El presidente de la Sociedad de Psiquiatría, dijo a Subrayado que no están de acuerdo ya que, en primer lugar, es muy difícil de constatar si la persona corre riesgo de vida, además sostuvo que luego de que la persona esté internada unos días la búsqueda del tratamiento no es fácil y que es necesario un sistema que actualmente no funciona.

"Nosotros no consideramos que tenga que haber una internación compulsiva que no sea manejada con criterio técnicos para cada situación en particular. No puede ser una ley decretando una internación compulsiva", explicó Artigas Pouy. Y agregó: "Un acceso que se adecue a las circunstancias cambiantes que determina el consumo (...) esto tiene una cosa como represiva, digamos, donde lo que se busca es el encierro y después no se habla más nada".

Subrayado consultó al abogado penalista Juan Fagúndez quien se refirió a la importancia de que el médico constate en el lugar el riego de vida y que la persona no sea trasladada antes. "La ley tiene un fin altruista, pero no puede chocar generando una oposición que termine obligando a la persona a ser llevada", dijo. Y añadió: "De ninguna manera ante la negativa se puede estar pensando en obligarlos con ciertos reproches penales, una persona que no quiera no puede caer en un delito porque está dentro del ámbito de la libertad". Fagúndez explicó que el derecho penal actúa una vez cometido el delito, por lo que no es preventivo. FAGUNDEZ INTERNACIÓN La Cámara de Diputados aprobó este martes por amplia mayoría (74 votos en 83 legisladores presentes) una modificación a la ley de internación compulsiva de personas en situación de calle con riesgo de muerte. La modificación había sido aprobada en el Senado tras una primera instancia en Diputados, por lo que volvió a esta Cámara para su votación definitiva, en un debate que comenzó sobre el mediodía de este martes con fuertes cruces entre legisladores del gobierno y de la oposición. La ley dice ahora que no es necesario que un psiquiatra constante el riesgo que tiene una persona que vive o duerme en la calle, sino que alcanza con que un médico general lo verifique y resuelva su internación en un centro de salud. En una primera votación el Frente Amplio (FA) no levantó la mano y la modificación se votó a favor por 46 en 76 legisladores presentes. Pero la bancada del FA pidió rectificar la votación y en una segunda instancia el texto se aprobó por 73 en 78. Finalmente la bancada del Partido Colorado solicitó una tercera votación, y allí el resultado fue 74 en 83 legisladores presentes. Subrayado conversó con personas en situación de calle a raíz de este proyecto. TESTIMONIOS CALLE