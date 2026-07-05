Intento de robo terminó con persecución y detención de dos hombres; fueron condenados

Un intento de robo terminó con una persecución policial en vehículo y luego a pie y con la detención y condena de dos hombres.

Uno de ellos, de 33 años, fue condenado por un delito de receptación agravada por tratarse de vehículo automotor en régimen de reiteración real, con un delito de hurto especialmente agravado; cumplirá la pena de 13 meses de prisión.

El segundo, de 26 años, fue condenado por un delito de receptación agravada por tratarse de un vehículo automotor en régimen de reiteración real con un delito de hurto especialmente agravado; la pena de 13 meses de prisión fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.

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El hecho se originó en las últimas horas cuando una persona denunció el intento de robo de su moto que estaba estacionada en el cruce de las calles Uruguay y Chiazzaro, en la zona portuaria de la ciudad.

La denunciante dijo a la Policía que un hombre descendió de un auto marca Renault 12 e intentó llevarse su moto. Tras los gritos de la mujer, el delincuente desistió.

El operativo policial culminó en la zona de las calles Cuareim y 33 Orientales, a pocas cuadras del centro de la ciudad, donde sus ocupantes descendieron del auto e intentaron darse a la fuga; pocos metros después fueron capturados por los efectivos.

El vehículo utilizado por delincuentes era robado y terminó debajo del puente Treinta y Tres.