JUSTO ONANDI

Intendente interino afirma que medidas de Adeom generan "situación un poco más compleja" en la limpieza de Montevideo

"Hemos tenido en el mes de octubre unas medidas por parte de Adeom en el cual tuvimos más de 40 asambleas y paros distorsivos en el servicio de limpieza. A su vez una decisión de los trabajadores de no hacer horas extras", sostuvo Justo Onandi.

La intendencia de Montevideo afirma que está cumpliendo con todos los servicios a pesar de las medidas de “ordenamiento financiero". Aunque se presentan dificultades en el servicio de limpieza, dijo el intendente interino Justo Onandi.

“Nosotros dentro del marco de estas medidas que tomamos de ordenamiento y mantener todos los servicios activos, uno de los servicios en los que mantuvimos la prioridad en lo que es el sexto día, las horas extras, es en el servicio de limpieza. No redujimos ningún tipo de porcentaje en horas extras ni el sexto día en el sector limpieza. O sea, tuvimos la capacidad operativa al 100 por cient”, sostuvo Onandi. .

El intendente interino aseguró que fueron levantados unos 3.800 en julio y que “de a poco fue aumentando”, hasta los 4500 de setiembre.

“Esa capacidad operativa que teníamos, es la misma capacidad operativa de personal que tenemos en este momento. Hemos tenido en el mes de octubre unas medidas por parte de Adeom en el cual tuvimos más de 40 asambleas y paros distorsivos en el servicio de limpieza. A su vez una decisión de los trabajadores de no hacer horas extras. Y eso nos viene produciendo esta situación un poco más compleja en lo que es el servicio de limpieza”, explicó.

También afirmó que hay “diálogo permanente” con el sindicato, y que las medidas de ajustes fueron informadas.

