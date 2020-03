Intendencia ampliará horario de ferias y aumentará controles

"Lo que definimos con el gabinete desde ayer es: primero, ampliar el horario, de 6 de la mañana a 14 horas, y en segundo lugar aplicar las medidas de corrección y contralor en cuanto a modificar aspectos que tienen que ver con el no cumplimiento de las medidas adoptadas la semana anterior", explicó a Subrayado Oscar Curuchet, Director de Desarrollo Económico de la Intendencia.

"Para esto venimos trabajando con la Asociación de Feriantes del Uruguay, lo que sí tiene que quedar en claro es que el poder coercitivo, el mantenimiento del orden público, no depende exclusivamente de la Intendencia de Montevideo sino que también del acompañamiento del Ministerio del Interior".

"Lo otro que se definió fue mantener las ferias de Montevideo porque es donde las personas pueden acceder a precios distintos de lo que es un comercio o un supermercado", añadió Curuchet.

Una de las críticas que surgió es que en las ferias que se mantienen no solo se venden alimentos sino otro tipo de artículos. "En eso estamos totalmente de acuerdo y se delimitó la semana pasada en la resolución de la Intendencia que solamente se podían comercializar productos alimenticios", dijo.

"El fin de semana pasado se controló pero no en todas las ferias de Montevideo. Estamos en una línea muy particular cuando no definimos claramente algunos aspectos que tienen que ver con el cuidado de la salida de las personas y con las medidas económicas que se tienen que adoptar para preservar a muchas personas que viven del día a día en particular los feriantes. Nosotros asumimos que vamos a controlar y esperamos contar con el apoyo del Ministerio del Interior para la fiscalización", concluyó.