Instalan comisión por reforma previsional; oficialismo busca no extender "excesivamente" discusión

Además, dijo que están dispuestos a recibir a todas las organizaciones que quieran concurrir (las inscripciones serán a través de la web del Parlamento), priorizando aquellas vinculadas directamente con el tema. También que las propuestas y modificaciones serán analizadas.

Sobre el pedido de la oposición de que no sea una votación exprés, dijo: "No hay apuro, tampoco entendemos que haya justificativos para prolongar excesivamente en el tiempo la discusión y más aún cuando ya se ha conocido que el FA ha manifestado públicamente que va a votar en contra. Si han tenido tiempo ya para estudiarlo, analizarlo, y poder fijar posición diciendo que no están dispuestos a acompañarlo, no entiendo por qué no vamos a tener el tiempo suficiente de aquí a fin de año para poder aprobar el proyecto en el senado".