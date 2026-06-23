Inglaterra y Ghana empataron 0-0 pero quedan cerca de los 16vos del Mundial

Harry Kane y sus Three Lions se estrellaron este martes con la defensa de Ghana, con la que empataron sin goles cerca de Boston, pero quedaron en buena posición para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

El capitán de Inglaterra se fue en blanco en Foxborough, Massachusetts, y desentonó de los otros astros que participan en la Copa del Mundo, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, que no se cansan de pasar por la caja registradora de goles.

Combativo y solidario como siempre, la estrella del Bayern Munich estuvo bien marcada por la zaga de las Estrellas Negras, que además trabaron el mediocampo inglés y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos gracias a la velocidad al contragolpe de Antoine Semenyo.

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Los campeones mundiales en 1966, sin embargo, apretaron en la parte final y estuvieron muy cerca de romper el cero a través de Bukayo Saka, pero el portero atajó (86'), un palo de Nico O'Reilly (87') y una opción clara desperdiciada por Kane (87').

El capitán no tuvo el tino del debut, cuando marcó un doblete en la victoria categórica contra la Croacia de Luka Modric (4-2), un triunfo que impulsó a su país como uno de los aspirantes al título en Norteamérica.

Apoyado en masa por sus hinchas a las afueras de Boston, la selección que dirige el alemán Thomas Tuchel sigue al frente del Grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles.

Les siguen Croacia y Panamá, que se enfrentan este martes en Toronto, con un punto cada una, a falta de una jornada para el cierre de la primera fase.

Inglaterra culminará la ronda de grupos contra los centroamericanos el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El mismo día, los africanos se batirán con los croatas en Filadelfia.

Alineaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford - Reece James, Ezri Konsa Ngoyo, Marc Guéhi, Djed Spence (Nico O'Reilly 66) - Noni Madueke (Marcus Rashford 83), Elliot Anderson (Eberechi Eze 74) - Jude Bellingham (Morgan Rogers 74), Declan Rice, Anthony Gordon (Bukayo Saka 65) - Harry Kane (cap). DT: Thomas Tuchel.

Ghana: Benjamin Asare - Marvin Senaya (Kojo Peprah Oppong 88), Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah - Caleb Marfo Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo - Inaki Williams (Issahaku Abdul Fatawu 66), Jordan Ayew (cap) (Prince Kwabena Abu 67, Baba 90+6), Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.