Informe jurídico del Parlamento concluye que Ojeda no violó la Constitución por ejercer como abogado ante Fiscalía

El senador Andrés Ojeda (Partido Colorado) presentó este jueves en conferencia de prensa el informe de Jurídica del Parlamento que concluye que no violó la Constitución al ejercer como abogado ante la Fiscalía en un caso privado que representa, y que por ende no debe ser destituido como legislador de la Repúblcia.

“En atención al análisis realizado precedentemente, tomando en cuenta la finalidad de la disposición constitucional y el concepto de proporcionalidad, en aplicación del principio de razonabilidad, y conforme a los principios de la democracia representativa, no correspondería hacer cesar de forma inmediata al señor Andrés Ojeda, en su calidad de Senador de la República”, dice el informe en su parte resolutiva.

Y agrega: “Ejercer tareas estrictamente profesionales ante servicios descentralizados, en particular la intervención como profesional abogado ejerciendo una defensa letrada técnica penal, no encuadraría dentro de las prohibiciones dispuestas por el Artículo 124 de la Constitución Nacional”, concluye el informe del Poder Legislativo.

Seguí leyendo Orsi sobre seguridad y críticas al ministro del Interior: "Nos cuesta mucho decir que el otro está haciendo las cosas bien"

Ojeda agradeció el apoyo de los legisladores de la oposición que aseguraban que el accionar del senador colorado era legítimo y ajustado a derecho.

También agradeció la posición de los senadores del Frente Amplio que resolvieron esperar al informe de Jurídica del Poder Legislativo antes de tomar un decisión.

A quien sí criticó fue al presidente del Frente Amplio Fernando Pereira quien, según recordó Ojeda, dijo que no iban a echar al senador colorado del Parlamento pero que no podía hacer lo que quisiera.

Ojeda respondió que Pereira no le dirá qué tiene que hacer y que él, a diferencia del presidente del FA, tiene los votos "de mucha gente" que respaldan su presencia en el Senado.

Sobre el fondo del tema, Ojeda dijo que la norma constitucional lo que prohíbe, o busca evitar, es que un legislador utilice su peso e influencia para tramitar ante organismos del Estado algo en beneficio propio o de terceros, pero eso no impide que un senador o diputado desempeñe su profesión ante servicios como la Fiscalía, en este caso cuando se trata de un abogado que representa penalmente a persona ante la Justicia.