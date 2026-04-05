Incendio en pinturería de Pueblo Victoria causó pérdidas totales; no se registraron lesionados

Bomberos confirmó este domingo que se registraron pérdidas totales y que no hubo heridos en la pinturería que tomó fuego este sábado en Pueblo Victoria.

Próximo a las 18:30 horas de este sábado la Dirección Nacional de Bomberos tomó conocimiento del foco ígneo que estaba sucediendo en un local comercial, ubicado en la intersección de las calles Conciliación y Aurora, en jurisdicción del destacamento Belvedere.

Arribada la primera dotación al lugar, constataron que la estructura siniestrada, de unos 40 por 20 m², estaba construida con paredes de ladrillo y techo liviano.

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En el interior del local se encontraban dos vehículos livianos, resultando afectados junto a una importante cantidad de productos químicos y bidones, lo que generó una carga de fuego elevada y condiciones de combustión intensas.

En forma preventiva, se hizo presente personal del destacamento de Materiales Peligrosos. No se reportaron víctimas.

Bomberos trabajó en el lugar con apoyo de una cisterna del destacamento Centro Cordón y personal del destacamento Maroñas.

Lohana Calleros, vocera de Bomberos dijo a Subrayado que el techo colapsó y que se evacuaron viviendas linderas.

Una vecina dijo a Subrayado que sonó la alarma contra incendios y se vio salir humo, además de escucharse explosiones. "Por favor vengan urgente que esto explota", le dijo a la Policía cuando llamó al 911.