Incendio forestal en Portugal arrasa más de 13.000 hectáreas

Los bomberos portugueses han logrado controlar alrededor del 80% del perímetro de un incendio forestal que ha arrasado en tres días al menos 13.000 hectáreas de vegetación en el norte del país, informó la protección civil este domingo.

"La situación evoluciona favorablemente", declaró a la AFP José Costa, oficial de servicio en el mando de la Autoridad Nacional de Protección Civil.

"Se trata de un perímetro muy importante, porque el fuego ha recorrido 35 km entre su punto de inicio y su ubicación actual, y todavía hay algunos puntos calientes, pero la mayoría están controlados", precisó.

Respaldados por más de 400 vehículos, dos aviones cisterna y cuatro helicópteros, unos 1.200 bomberos intentaban así apagar el incendio que se declaró en la madrugada del jueves en el municipio de Vouzela, en el distrito de Viseu.

Portugal activó el viernes el Mecanismo Europeo de Protección Civil para obtener refuerzos adicionales.

España envió un contingente militar de un centenar de efectivos y un avión tipo Canadair, que intervinieron sobre el terreno desde el sábado.

Italia envió otros dos aviones cisterna que debían participar en las operaciones del domingo, según indicó la protección civil portuguesa.

Golpeado por una intensa ola de calor desde el miércoles, Portugal ha sufrido en los últimos días sus primeros grandes incendios forestales del verano, que han dejado al menos nueve heridos, entre ellos dos civiles en estado grave.

Azotado cada verano por los incendios forestales, Portugal sigue marcado por el recuerdo de los más de cien muertos por las llamas en 2017.

La península ibérica está particularmente expuesta a los efectos del cambio climático, responsable de olas de calor más frecuentes y de sequías prolongadas.

Portugal vivió el año pasado el verano más caluroso desde 1931.

FUENTE: AFP