Incautaron en Argentina 100.000 cajillas de cigarrillos por unos 320.000 dólares que venían para Uruguay

Personal de Gendarmería Nacional de Argentina interceptó un camión de origen paraguayo en un control sorpresivo sobre la ruta 11 a la altura de Paraje Lapachito, que llevaba ocultos entre la carga de madera 100.000 cajillas de cigarrillos de contrabando.

El camión había partido desde Puerto Falcón en Paraguay y tenía como destino el departamento de Florida en Uruguay, informó el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado.

La maniobra de contrabando quedó al descubierto cuando los gendarmes detectaron durante la requisa anomalías en la lona que cubría el semirremolque, con cambios de argollas, y un corte en la soga de seguridad del precinto aduanero, la cual estaba unida de forma artesanal con pegamento y un filamento metálico.

El conductor, de nacionalidad paraguaya, quedó detenido. El vehículo fue trasladado a dependencias de Gendarmería donde se le realizó una requisa más exhaustiva e incautó las 100.000 cajillas de cigarrillos, equivalentes a 10.000 cartones de origen extranjero. La mercadería fue valorada en 472.505.000 pesos argentinos, unos 320.000 dólares.

Temas de la nota Uruguay

Argentina

Paraguay

contrabando

cigarrillos