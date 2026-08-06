Personal de Aduanas incautó 120 municiones en una encomienda en Mercedes, Soriano, que fue enviada por una armería ubicada en el norte del país.
Incautaron 120 municiones en Mercedes que habían sido enviadas a través de una encomienda
Los funcionarios identificaron un paquete sospechoso y cuando procedieron a abrirlo encontraron 100 municiones 30-06 Winchester de 165gr y 20 municiones 30-06 Federal Premium de 165gr.
Durante una inspección de rutina, los funcionarios identificaron un paquete sospechoso y cuando procedieron a abrirlo encontraron 100 municiones 30-06 Winchester de 165gr y 20 municiones 30-06 Federal Premium de 165gr.
Las municiones quedaron retenidas bajo custodia policial, mientras la Fiscalía investiga el caso.
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Aduanas recuerda que en Uruguay está prohibido el envío de armas, explosivos y municiones a través de encomienda por razones de seguridad y por riesgo de explosión. Además, el traslado requiere permisos especial y trazabilidad que las empresas de encomiendas no pueden garantizar ni certificar.
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