Inauguraron sendero ambiental en río Rosario: se plantarán 150 árboles nativos

Un proyecto llevado adelante por alumnos de la escuela pública Nº9 Blanca E. Pons, logró financiamiento para su puesta en marcha: 150 árboles nativos serán plantados en la ribera del río Rosario, en la zona del Campamento Puente Negro , y otros 50 ejemplares serán colocados en la otra margen del río.

Este jueves fue inaugurado el espacio donde se implementará este proyecto , con la presencia de los niños, de autoridades, integrantes de la organización no gubernamental que aporta el financiamiento, y del Campamento Puente Negro , donde está ubicado el sendero.

En la inauguración estuvieron presentes autoridades de la Intendencia de Colonia, del Ministerio de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Todas las especies nativas del área contarán con códigos QR con información y los árboles que serán plantados contarán con georreferenciación de forma tal de monitorear los datos como su huella de carbono.

Los alumnos de la escuela fueron invitados a presentar el proyecto en la Expo Uruguay Sostenible que se realizará en junio en el Antel Arena.

La financiación es de Global Greengrants Funds y se lleva adelante con la supervisión de Nativos América, una organización internacional que trabaja en la restauración de ecosistemas nativos.

El proyecto cuenta además con el apoyo de Modemar, Bilú Guidai, Nativos UY, Red Uruguaya de ONG ambientalistas, la ANEP, Campamento Puente Negro -donde se emplaza el sendero-, Intendencia de Colonia, Municipio de Rosario, y Ministerios de Ambiente y Ganadería.