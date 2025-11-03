Imputaron por violencia doméstica al hombre que apuñaló con una cuchilla a su expareja en Peñarol

Imputaron al hombre que se encontraba prófugo tras apuñalar a su expareja el pasado 5 de setiembre en el barrio Peñarol .

Fue imputado por el delito de violencia doméstica especialmente agravado y por delito de lesiones graves; cumplirá prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.

A casi dos meses de ocurrido el hecho, la Policía dio con el paradero del agresor, de 43 años, mediante vigilancia. El hombre era chofer de una aplicación.

El caso

El hecho tuvo lugar el pasado mes de setiembre.

La víctima había salido de un supermercado cuando fue atacada con una cuchilla por la espalda en el patio de su vivienda. Posteriormente, recibió amenazas por parte del agresor.

La mujer quedó en grave estado tras sufrir perforación en un pulmón. Actualmente, se encuentra en buen estado de salud, pero padecerá complicaciones, según informó la periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio.