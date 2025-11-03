RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRISIÓN PREVENTIVA 120 DÍAS

Imputaron por violencia doméstica al hombre que apuñaló con una cuchilla a su expareja en Peñarol

El agresor fue deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 120 días; fue imputado por el delito de violencia doméstica especialmente agravado y por el delito de lesiones graves.

policía-detenido-peñarol

Imputaron al hombre que se encontraba prófugo tras apuñalar a su expareja el pasado 5 de setiembre en el barrio Peñarol.

Fue imputado por el delito de violencia doméstica especialmente agravado y por delito de lesiones graves; cumplirá prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.

A casi dos meses de ocurrido el hecho, la Policía dio con el paradero del agresor, de 43 años, mediante vigilancia. El hombre era chofer de una aplicación.

El caso

El hecho tuvo lugar el pasado mes de setiembre.

La víctima había salido de un supermercado cuando fue atacada con una cuchilla por la espalda en el patio de su vivienda. Posteriormente, recibió amenazas por parte del agresor.

La mujer quedó en grave estado tras sufrir perforación en un pulmón. Actualmente, se encuentra en buen estado de salud, pero padecerá complicaciones, según informó la periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio.

Temas de la nota

Lo más visto

Siniestro en 8 de Octubre. Foto: Nahuel Marichal. 
8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS

Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó
Policiales

Dos muertos en accidente cerca de Piriápolis; tercer vehículo afectado era conducido por policía alcoholizado
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
LA CAPUERA

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados
EL TIEMPO

Calor, nubes y luego inestabilidad: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana

Te puede interesar

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
Policía despliega operativo en puntos calientes del barrio Marconi donde se registran homicidios
REPUBLICANA CON BLINDADOS

Policía despliega operativo en "puntos calientes" del barrio Marconi donde se registran homicidios
Una abogada y una auxiliar de servicio imputadas por apropiación de bebés en Artigas video
DOS ENFERMERAS CONDENADAS

Una abogada y una auxiliar de servicio imputadas por apropiación de bebés en Artigas

Dejá tu comentario