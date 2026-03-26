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PRISIÓN PREVENTIVA

Imputaron a un hombre por abuso sexual de su hija de 13 años; la denuncia fue presentada por centro educativo

El hombre y la niña son venezolanos, que residían en Artigas desde hacía unos seis meses.

POLICÍA--ARTIGAS--JEFATURA

Un hombre fue imputado con prisión preventiva por abuso sexual de su hija de 13 años. La denuncia fue presentada por el centro educativo al que asistía la niña y la investigación estuvo a cargo Fiscalía de Artigas con la Unidad de Delitos Sexuales de la Jefatura.

Tanto la niña como el hombre son de Venezuela y desde hace seis meses residían en Artigas.

La formalización es por reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado.

El adolescente fue imputado e internado en el Inisa por reiterados delitos de abuso sexual a menores de edad y violencia privada, en Florida. Foto: Ministerio del Interior.
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Adolescente de 14 años fue imputado por abuso sexual de menores y violencia privada

La medida cautelar es por 150 días y busca garantizar que el hombre no se fugue ni se acerque a la víctima.

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