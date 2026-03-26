Imputaron a un hombre por abuso sexual de su hija de 13 años; la denuncia fue presentada por centro educativo

Un hombre fue imputado con prisión preventiva por abuso sexual de su hija de 13 años. La denuncia fue presentada por el centro educativo al que asistía la niña y la investigación estuvo a cargo Fiscalía de Artigas con la Unidad de Delitos Sexuales de la Jefatura.

Tanto la niña como el hombre son de Venezuela y desde hace seis meses residían en Artigas.

La formalización es por reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado.

La medida cautelar es por 150 días y busca garantizar que el hombre no se fugue ni se acerque a la víctima.

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