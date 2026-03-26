Un hombre fue imputado con prisión preventiva por abuso sexual de su hija de 13 años. La denuncia fue presentada por el centro educativo al que asistía la niña y la investigación estuvo a cargo Fiscalía de Artigas con la Unidad de Delitos Sexuales de la Jefatura.
Imputaron a un hombre por abuso sexual de su hija de 13 años; la denuncia fue presentada por centro educativo
El hombre y la niña son venezolanos, que residían en Artigas desde hacía unos seis meses.
Tanto la niña como el hombre son de Venezuela y desde hace seis meses residían en Artigas.
La formalización es por reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado.
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Adolescente de 14 años fue imputado por abuso sexual de menores y violencia privada
La medida cautelar es por 150 días y busca garantizar que el hombre no se fugue ni se acerque a la víctima.
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