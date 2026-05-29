Tres imputados por abuso sexual en Canelones; uno era el padre de la víctima

Tres hombres fueron imputados por abuso sexual en casos distintos, todos en Canelones y en las últimas horas, según los informes de la Jefatura de Policía de Canelones.

Un caso ocurrió en Las Piedras, cuando efectivos de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género tomaron conocimiento de una denuncia presentada por una mujer de 48 años.

Allí indicaba que su hija menor de edad era víctima de abusos sexuales por parte de su padre, con quien la niña mantenía régimen de visitas.

Seguí leyendo Allanamientos antidrogas en Salinas dejan siete detenidos, todos con antecedentes penales

La Policía logró ubicar e identificar al responsable, que fue detenido y conducido a Fiscalía.

Tras la audiencia se dispuso formalizar la investigación contra J.P.S.C. de 40 años, con antecedentes por receptación.

Fue imputado de reiterados delitos de abuso sexual agravado, imponiéndose prisión preventiva por 120 días minetras continúa la investigación de la Fiscalía de Las Piedras.

Dos, La Paz

También en Las Piedras la Policía recibió la denuncia de abuso sexual contra una niña de 12 años.

Tras las investigaciones detuvieron a un hombre de 35 años con antecedentes por apropiación indebida.

El caso surgió cuando desde el Hogar La Pilarica, de La Paz, se presentó una denuncia en representación de la madre de la víctima acerca de un abuso sexual a la menor ocurrido en el 2021.

En la investigación los policías lograron identificar y ubicar al responsable, de iniciales H.G.G.M.

Ya en audiencia judicial fue imputado por reiterados delitos de abuso sexual agravados y reiterados delitos de violencia doméstica agravados.

En este caso se dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno por 120 días.

Tres, Parque del Plata

El tercer caso ocurrió en Parque del Plata. Personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género recibió una denuncia por maltrato y abuso sexual hacia un menor de edad, de parte de quien vivía con él.

La investigación determinó que un hombre de 49 años y una mujer de 50 estarían vinculados a los hechos denunciados.

Detenidos y llevados ante Fiscalía, la justicia dispuso imputar al hombre por dos delitos de abuso sexual especialmente agravados en reiteración real con un delito continuado de violencia doméstica agravada.

Se le impuso como medida cautelar prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación de la Fiscalía de Atlántida.