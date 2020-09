Imputaron a dos personas por pagarle a afiliados para cambiarse de mutualista

Este jueves, la Justicia acusó a otros dos promotores, se trata de un hombre de 74 años, poseedor de antecedentes penales, y una mujer de 73 que se dedicaban a captar usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud y les pagaban para afiliarlos a determinada mutualista. Los imputados entregaban entre 500 y 1.500 pesos por afiliación y prometían beneficios que luego el paciente no obtenía. La Justicia les dispuso arresto domiciliario por 90 días a los dos últimos acusados.

La investigación fue liderada por Delitos Financieros de Crimen Organizado e Interpol cuando en medio de la apertura del corralito en febrero un cartel en un local de pagos llamó la atención de inspectores del BPS informaba sobre gratificaciones para cambiarse de prestador de salud.

Por su parte, las empresas señalan que no tuvieron nada que ver con la maniobra. Casa de Galicia, SMI y Cudam. El presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, indicó al diario El País “acá si tenían arreglo con alguien o si arreglaban algo con alguien, no me enteré, acá no se pagó”.

En un comunicado de Cudam, SMI y Universal se aclaró que ningún integrante del Departamento Comercial de estas instituciones ha sido citado y menos procesado por ninguna afiliación irregular.