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TENÍA VARIAS DENUNCIAS

Imputaron a delincuente que amenazaba, robaba e incendió una garita, en la zona del Prado

El delincuente, de 26 años, fue imputado por reiterados delitos de violencia privada, un delito de hurto, un delito de incendio, un delito de amenazas y tres delitos de daños.

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Detuvieron e imputaron a un hombre que robaba, dañaba vehículos y amenazaba a los vecinos de la zona del Prado.

El delincuente de 26 años fue imputado por reiterados delitos de violencia privada, un delito de hurto, un delito de incendio, un delito de amenazas y tres delitos de daños; cumplirá 180 días de prisión preventiva en un centro de rehabilitación con colocación de tobillera. Tiene problemas de consumo.

El hombre vivía en una vivienda abandonada que se creía estaba ocupando.

La moto que usaba el delincuente apodado el Monito cuando fue herido y detenido por la Policía. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.
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Delincuente apodado "el Monito" fue herido y detenido por la Policía cuando escapaba de un control vehicular 

Había sido denunciado en varias ocasiones en la seccional 12. En una oportunidad incendió una garita de seguridad y amenazó al guardia. Los hechos comenzaron en junio, pero la causa se archivaba.

El pasado jueves el fiscal Fernando Romano tomó una nueva denuncia y el delincuente fue imputado; tenía al menos 14 denuncias archivadas.

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