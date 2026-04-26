Imputaron con arresto domiciliario y tobillera al padre del niño de 9 años intoxicado con cocaína

Fue imputado con arresto domiciliario nocturno con uso de tobillera electrónica el padre del niño de 9 años que resultó intoxicado con cocaína.

Los delitos imputados son omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. El hombre, de 35 años, deberá cumplir las medidas por 180 días mientras continúa la investigación.

El menor fue llevado al hospital por su padre el martes y de inmediato derivado a la emergencia pediátrica. Allí fue estabilizado y se le realizaron exámenes clínicos que detectaron restos de cocaína en la orina.

Seguí leyendo Un condenado por los 53 kilos de cocaína valuados en medio millón de dólares incautados en Maldonado

El personal del hospital de Rivera activó el protocolo para estos casos y dio aviso a la Policía de la situación.

El caso fue derivado al área de violencia doméstica y la Fiscalía comenzó una investigación para determinar cómo llegó la droga al niño y en las últimas horas fue imputado el padre.

El miércoles, el director del Hospital informó que el menor estaba en evolucionando bien.