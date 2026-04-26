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RIVERA

Imputaron con arresto domiciliario y tobillera al padre del niño de 9 años intoxicado con cocaína

El niño ingresó con convulsiones al Hospital de Rivera y tras ser estabilizado, se constató que estaba intoxicado con cocaína.

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Fue imputado con arresto domiciliario nocturno con uso de tobillera electrónica el padre del niño de 9 años que resultó intoxicado con cocaína.

Los delitos imputados son omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. El hombre, de 35 años, deberá cumplir las medidas por 180 días mientras continúa la investigación.

El menor fue llevado al hospital por su padre el martes y de inmediato derivado a la emergencia pediátrica. Allí fue estabilizado y se le realizaron exámenes clínicos que detectaron restos de cocaína en la orina.

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El personal del hospital de Rivera activó el protocolo para estos casos y dio aviso a la Policía de la situación.

El caso fue derivado al área de violencia doméstica y la Fiscalía comenzó una investigación para determinar cómo llegó la droga al niño y en las últimas horas fue imputado el padre.

El miércoles, el director del Hospital informó que el menor estaba en evolucionando bien.

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