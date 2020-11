Imputado por el caso Amparo Fernández insiste en que la mujer fue secuestrada

La fiscal del caso, Alicia Gómez, dijo que el juicio oral tuvo cinco audiencias en las que declararon casi 30 testigos, a lo que se sumó el relevamiento científico y la investigación que realizó la Policía. “Es muy abundante la prueba que hay”, afirmó.

Para la fiscal, la prueba del delito está completa. “Como no tenemos el cuerpo es todo a base de indicios”, indicó Gómez, quien pidió una pena de 30 años de cárcel para el hombre acusado del femicidio. “Él miente todo el tiempo”, enfatizó.

La abogada del imputado, Adriana Candussi, reiteró que las pruebas de Fiscalía no son suficientes para la imputación. “Creo que la investigación no debe terminar acá”, sostuvo. Según la defensora, “la Fiscalía no demostró la culpabilidad” de su cliente.

Luis de Orta, único imputado en la causa, ratificó su versión de los hechos, insistiendo de que Amparo fue secuestrada. El fallo se conocerá el 8 de diciembre.