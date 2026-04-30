"Impuesto TEMU": desde este 1° de Mayo rige el IVA para compras en el exterior

A partir de este viernes 1º de mayo entra en vigencia el popularmente conocido “Impuesto TEMU” que grava con IVA a las compras hechas en el exterior.

La franquicia anual aumenta a USD 800 y en caso de compras a empresas de Estados Unidos las compras de hasta USD 200 no pagan IVA por el acuerdo conocido como TIFA.

Desde la Asesoría de Política Comercial del MEF, Juan Labraga, dijo que a partir de este viernes en las encomiendas postales internacionales lo que cambia es la franquicia, "todos vamos a seguir teniendo 3 anuales para hacer, pero ahora tributando IVA, pagando el 22% por cada una de las compras que realizamos con excepción de las compras realizadas en Estados Unidos que esas van a continuar estando al 0%; eso lo que implica es aggiornar a Uruguay a las buenas prácticas internacionales", comentó.

Y agregó: "La consolidación en Miami se va a poder seguir haciendo, solo que si no es exclusivamente de productos estadounidenses, por más que venga de Miami va a pagar el 22%. El ministerio no tiene preconceptos si hay que comprar en los comercios locales o si hay que comprar por internet o cómo el consumidor prefiera; lo que sí queremos es regla de juego igualitaria y competencia leal".

Por su parte, el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesaghi, sostuvo que el nuevo impuesto que entra en vigor no logra equiparar las condiciones de comerciantes locales con el comercio electrónico porque son dos negocios distintos.

"Se dificultan la compras de un canal de comercio electrónico que venía creciendo en Uruguay, muy dinámico, y por supuesto que el hecho de aplicarle el IVA genera que van a aumentar los costos de los productos que Uruguay importa", señaló.

Bartesaghi comentó que es difícil pensar que se van a poder equiparar las condiciones del comercio electrónico con el comerciante local y que además, la discusión de fondo es lo caro que es Uruguay en algunos productos y que por eso se realizan dichas compras por internet.