IMM realizó sorteo Buenos Pagadores 2025 que beneficia a 700 contribuyentes: estos son los resultados

La Intendencia de Montevideo realizó este martes el sorteo Buenos Pagadores 2025 en el que 700 contribuyentes accederán a la exoneración total por un año de tributos departamentales.

La comuna premió 500 cuentas de contribuyentes de buenos pagadores de los tributos de Contribución inmobiliaria urbana y rural, Tasa general y Tarifa de saneamiento.

Además, se realizó un sorteo adicional para 200 contribuyentes que reciben sus facturas a través de correo electrónico.

Las 700 cuentas sorteadas accederán a la exoneración del 100% del pago de esos tributos durante todo el año 2026.

Los interesados pueden acceder a los resultados del sorteo por la web y redes sociales de la intendencia. Los favorecidos recibirán una carta en su domicilio.

La comuna recuerda que no será necesario hacer ningún trámite para acceder al beneficio. La exoneración figurará automáticamente en las próximas facturas correspondientes.

Los contribuyentes pueden contactarse a través del WhatsApp 099 019 500.