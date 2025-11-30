Hubo cinco detenidos por desacato previo al partido clásico, uno de ellos por tenencia de drogas

Foto: Subrayado. Control de acceso al Gran Parque Central.

La Policía informó que detuvo a cinco personas en el ingreso al estadio Gran Parque Central, previo al partido, por desacato. Además, a uno de ellos se le incautó drogas.

Ese procedimiento fue en el ingreso a la tribuna Abdón Porte, en uno de los dos anillos de registro que hizo la Policía. Además incautaron pirotecnia, a las personas que pretendían ingresarla.

Las declaraciones fueron realizadas por el subdirector de la Guardia Republicana, Jorge González, cuando aún el operativo estaba en curso; cuando los hinchas tricolores se habían retirado del estadio pero aún permanecían sobre avenidas y calles.

No hubo mayores incidentes, al menos hasta las 20:30 cuando declararon las autoridades. En las próximas horas el Ministerio del Interior emitirá un reporte detallado sobre lo ocurrido. La Policía informó que detuvo a cinco personas en el ingreso al estadio Gran Parque Central, previo al partido, por desacato. Además, a uno de ellos se le incautó droga.

Temas de la nota Gran parque Central

Drogas