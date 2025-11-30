Hubo cinco detenidos por desacato previo al partido clásico, uno de ellos por tenencia de drogas

La Policía informó que detuvo a cinco personas en el ingreso al estadio Gran Parque Central, previo al partido, por desacato. Además, a uno de ellos se le incautó drogas.
Los cinco fueron detenidos en el ingreso al estadio Gran Parque Central, dijo la Policía, que hizo un balance primario del operativo.
Ese procedimiento fue en el ingreso a la tribuna Abdón Porte, en uno de los dos anillos de registro que hizo la Policía. Además incautaron pirotecnia, a las personas que pretendían ingresarla.
Las declaraciones fueron realizadas por el subdirector de la Guardia Republicana, Jorge González, cuando aún el operativo estaba en curso; cuando los hinchas tricolores se habían retirado del estadio pero aún permanecían sobre avenidas y calles.
No hubo mayores incidentes, al menos hasta las 20:30 cuando declararon las autoridades. En las próximas horas el Ministerio del Interior emitirá un reporte detallado sobre lo ocurrido.
