RECIBÍ EL NEWSLETTER
Operativo policial

Hubo cinco detenidos por desacato previo al partido clásico, uno de ellos por tenencia de drogas

Los cinco fueron detenidos en el ingreso al estadio Gran Parque Central, dijo la Policía, que hizo un balance primario del operativo.

Foto: Subrayado. Control de acceso al Gran Parque Central.

Foto: Subrayado. Control de acceso al Gran Parque Central.

La Policía informó que detuvo a cinco personas en el ingreso al estadio Gran Parque Central, previo al partido, por desacato. Además, a uno de ellos se le incautó drogas.

Ese procedimiento fue en el ingreso a la tribuna Abdón Porte, en uno de los dos anillos de registro que hizo la Policía. Además incautaron pirotecnia, a las personas que pretendían ingresarla.

Las declaraciones fueron realizadas por el subdirector de la Guardia Republicana, Jorge González, cuando aún el operativo estaba en curso; cuando los hinchas tricolores se habían retirado del estadio pero aún permanecían sobre avenidas y calles.

Foto: Subrayado. Festejos sobre 8 de Octubre en La Blanqueada.
Seguí leyendo

Festejos de Nacional en La Blanqueada: hinchas cortan la avenida 8 de Octubre

No hubo mayores incidentes, al menos hasta las 20:30 cuando declararon las autoridades. En las próximas horas el Ministerio del Interior emitirá un reporte detallado sobre lo ocurrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1995277112002179324&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO EN LA UNIÓN

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
Sociedad

Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera
EN PUNTA DEL ESTE

Boda millonaria: tres días de fiesta y una torta rota que llegó en avión y fue arreglada por una repostera uruguaya
INTENDENTE DE MONTEVIDEO

Mario Bergara dijo que la IMM evalúa estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Christian Ebere, autor del gol del partido.
finalísima

Nacional es campeón del Uruguayo 2025 tras ganarle 1-0 a Peñarol en el alargue
Foto: Subrayado. Flavio Perchman, vicepreisdente de Nacional.
Declaración

Christian Ebere se "ganó" una temporada más en Nacional, dijo Flavio Perchman
Foto: Subrayado. Control de acceso al Gran Parque Central.
Operativo policial

Hubo cinco detenidos por desacato previo al partido clásico, uno de ellos por tenencia de drogas

Dejá tu comentario