Horror en España: detuvieron a una maestra acusada de abusos y maltratos a 18 niños en un jardín de infantes

La Justicia de la ciudad de Córdoba en España investiga a una maestra de educación inicial acusada de maltratar a 18 niños de entre 3 y 4 años en un colegio público.

La docente fue detenida el pasado 12 de marzo y posteriormente liberada, aunque imputada y apartada de sus funciones mientras avanza la investigación. El caso se conoció tras denuncias de familias, basadas en relatos de los propios niños, que describieron situaciones de encierro en baños, golpes, tirones de pelo y pellizcos.

Además, se investigan presuntos tocamientos indebidos, así como otras conductas como quitarles la comida o la merienda. Testimonios dentro del centro también señalan comportamientos irregulares, como dormirse en clase, uso excesivo del celular y falta de atención pedagógica.

El tribunal competente dictó medidas cautelares que prohíben a la docente acercarse o comunicarse con los menores. En paralelo, la Junta de Andalucía dispuso su suspensión preventiva por un plazo máximo de seis meses, manteniendo solo su salario básico hasta que haya una resolución judicial.

El caso sigue bajo investigación y se espera la declaración de la imputada en las próximas etapas del proceso.