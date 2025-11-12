Hincha de Nacional imputado por tentativa de homicidio por la bengala pasará a arresto domiciliario con tobillera

La Justicia Penal accedió este miércoles a la modificación de la medida cautelar al hincha de Nacional imputado el 10 de agosto pasado por el lanzamiento de la bengala náutica durante el clásico del 6 de julio en el Estadio Centenario .

El caso es llevado ahora por la fiscal de Flagrancia de 15º turno, Sylvia Lovesio. En una audiencia desarrollada en la tarde de este miércoles se modificó la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total con tobillera electrónica.

El parcial tricolor fue imputado como presunto autor de un delito de homicidio agravado en grado de tentativa a título de dolo eventual por el uso de arma impropia en grado de tentativa y se dispuso entonces la prisión preventiva, mientras continuara la investigación.

Sobre el imputado, rige el principio de inocencia, pero a juicio de la Fiscalía se había reunido evidencia contundente de que el hincha había participado en el episodio que terminó con un policía gravemente lesionado. La defensa del imputado, representada por el abogado Pablo Casás, había afirmado que el parcial no había tirado la bengala, porque no estaba en ese lugar en el momento y presentó fotos y videos.

El joven reincidente, porque había participado de un delito de rapiña tras robar una bandera de Peñarol.