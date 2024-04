Heber dijo que el diputado Sebastián Cal no le denunció amenazas de Gonzalo Aguiar, solo insultos

“No hay tal suspicacia que ha hecho el diputado Cal de Maldonado. Yo lo recibí cuando era ministro, no me denunció amenazas, me denunció insultos. Cuando en el Ministerio del Interior tenemos tantos problemas, recibir a un diputado que dice que un empresario lo insultó, no me parece un tema que tuviéramos que ocuparnos en su momento”, apuntó Heber, que este martes participó de la reunión de la Comisión de Seguridad del Senado que recibió, por este tema, al ministro del Interior Nicolás Martinelli.