"Hay uruguayos que no van a estar representados", dijo Manini sobre ausencia de colorados y blancos en diálogo social

Manini dijo que el diálogo social estuvo sobre la mesa y opinó sobre la ausencia de los otros partidos políticos en el mismo, y si esto marca un distanciamiento de Cabildo Abierto y la Coalición Republicana: “No hay coalición republicana en este período. No hay coalición en la oposición. Podrá más adelante haber o no haber. La ausencia de representantes políticos en el diálogo social, significa que hay uruguayos que no van a estar representados. Ahora, yo no soy quién para cuestionar la decisión de cada partido”, afirmó sobre la ausencia de blancos y colorados en el debate.