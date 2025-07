Justicia dispuso prisión preventiva para Pablo Carrasco y arresto domiciliario con tobillera para las otras dos imputadas

La Justicia dispuso la prisión preventiva por 180 días para Pablo Carrasco, titular de Conexión Ganadera. En el caso de su esposa, Ana Iewdiukow, y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, la medida es de prisión domiciliaria con uso de tobillera electrónica. Las defensas no apelarán la medida.

El abogado de Carrasco y su esposa, Jorge Barrera, se refirió de que el pedido de prisión preventiva se contradice con la idea de que la prisión preventiva debía ser la excepción y no la regla. Pero luego afirmó "no me voy a oponer a lo que el señor fiscal está pidiendo".