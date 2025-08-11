Un cráneo y otros huesos humanos fueron hallados este lunes en el baúl de un auto quemado. El hallazgo ocurrió en un descampado cerca de una estación de UTE en la zona de La Cruz de Carrasco.
Hallaron un cráneo y otros huesos humanos en el baúl de un auto quemado
El hallazgo ocurrió en un descampado cerca de una estación de UTE en la zona de La Cruz de Carrasco.
Noticia en desarrollo
Lo más visto
estaba en su casa
Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó
investigación
Hinchas de Nacional quedaron filmados frente a la casa del policía en Toledo: al menos uno estaba armado
POR 24 HORAS
Hay paro de maestros este lunes en las escuelas de Montevideo por agresión a una directora
PARO DEL PIT-CNT
Paro general del martes 12: ¿cómo afecta al transporte de pasajeros y a las oficinas públicas?
MIRANDA Y 8 DE OCTUBRE
Dejá tu comentario