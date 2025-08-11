RECIBÍ EL NEWSLETTER
    CRUZ DE CARRASCO

    Hallaron un cráneo y otros huesos humanos en el baúl de un auto quemado

    El hallazgo ocurrió en un descampado cerca de una estación de UTE en la zona de La Cruz de Carrasco.

    CUERPO-QUEMADO-AUTO

    Un cráneo y otros huesos humanos fueron hallados este lunes en el baúl de un auto quemado. El hallazgo ocurrió en un descampado cerca de una estación de UTE en la zona de La Cruz de Carrasco.

    Noticia en desarrollo

    Lo más visto

    video
    estaba en su casa

    Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó
    investigación

    Hinchas de Nacional quedaron filmados frente a la casa del policía en Toledo: al menos uno estaba armado
    POR 24 HORAS

    Hay paro de maestros este lunes en las escuelas de Montevideo por agresión a una directora
    PARO DEL PIT-CNT

    Paro general del martes 12: ¿cómo afecta al transporte de pasajeros y a las oficinas públicas?
    MIRANDA Y 8 DE OCTUBRE

    Un ómnibus embistió a una pareja a metros de la terminal Tres Cruces; el hombre está internado grave

    Te puede interesar

    Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo
    RESTA UNO PRÓFUGO

    Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo
    Orsi instó a que paremos con la manija y afirmó que la violencia en el deporte amerita una discusión más profunda video
    Política

    Orsi instó a que "paremos con la manija" y afirmó que la violencia en el deporte amerita "una discusión más profunda"
    No es la mejor forma de salir de esto, dijo Orsi sobre decisión de pesqueras de buscar personal durante el conflicto video
    PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

    "No es la mejor forma de salir de esto", dijo Orsi sobre decisión de pesqueras de buscar personal durante el conflicto

    Dejá tu comentario