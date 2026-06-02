Ushuaia: más de 30 personas y un helicóptero participaron en rescate de los cuerpos de uruguaya y guía

Los detalles del operativo de rescate de los cuerpos de la uruguaya y el guía que murieron en Ushuaia.

Más de 30 personas participaron en el operativo de rescate que permitió retirar los cuerpos de la joven uruguaya y el guía argentino que murieron en Ushuaia . Los trabajos finalizaron en la tarde de este martes.

Cristian Álvarez, director de Defensa Civil del Municipio de Ushuaia e integrante de la Comisión de Auxilio que se activa en casos como este, habló con Subrayado sobre el trabajo que se realizó una vez fueron notificados de la búsqueda de paradero de las dos víctimas fatales.

En casos como este, la notificación llega a través de la Policía, cuando se denuncia que las personas que debían llegar a una hora estimada, no lo hicieron.

"Ella había salido a hacer una caminata guiada con un guía que ya había contratado en otras ocasiones. Se presume que tuvieron un accidente teniendo una caída a través del glaciar, y a nosotros nos ponen en conocimiento el día de ayer cerca de las 22 o 22:30, donde se monta el operativo, sale un grupo de avanzada, que son caminantes que andan muy rápido, se da con ellos rápidamente, y se los encuentra sin signos vitales", detalló Álvarez. "Estaban haciendo tránsito en glaciar en una zona complicada, técnica, por eso estaba con un guía", indicó.

Además de las más de 30 personas que trabajaron, se utilizaron dos tipos de camillas, unas para rescate y otras para deslizar sobre nieve o hielo. También se contó con un helicóptero de empresa privada que participa en estas instancias.

"La Comisión de Auxilio son varias instituciones que cuando hay un pedido de búsqueda y rescate en zona agreste se activa y trabaja en forma conjunta, para llevar adelante el operativo", indicó. En temporada, realizan más de 80 intervenciones.

La Cancillería informó este martes más temprano que hace seguimiento sobre el caso que ocurrió en la zona del Glaciar Vinciguerra, en Ushuaia. De acuerdo al comunicado, desde el Consulado General se comunicaron con las autoridades policiales de la provincia de Tierra del Fuego, desde donde le señalaron que están en investigación las causas del fallecimiento de la mujer, así como del guía de la excursión.

La turista de 25 años fue hallada sin vida junto al guía de montaña, de unos 40 años. Ambos habían sido reportados como desaparecidos el lunes por la noche luego de que no regresaran a la base en el horario previsto. La alerta fue realizada por la madre del guía.