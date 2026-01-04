Gustavo Petro calificó las acciones de EE.UU como una "agresión a la soberanía" de América Latina y dijo que derivarán en una crisis humanitaria

El gobierno de Colombia anunció este sábado que prepara una declaración de "estado de emergencia económico" en la frontera con Venezuela tras los ataques de Estados Unidos en ese país y la captura de su presidente Nicolás Maduro esta madrugada.

La medida incluye asistencia humanitaria, como servicios médicos y de alimentación, ante una posible ola migratoria desde el país vecino. También el despliegue de 30.000 soldados, anunciado esta mañana, en la frontera de más de 2.200 km que Colombia comparte con Venezuela.

El gobierno evalúa "una declaratoria de emergencia económica con el propósito de contar con recursos y herramientas" rápidamente, dijo Angie Rodríguez, directora de la entidad presidencial Dapre, durante una rueda de prensa en la ciudad fronteriza de Cúcuta.

El documento ya está listo y solo faltan las firmas de altos cargos del Ejecutivo, según funcionarios.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó las acciones de Washington como una "agresión a la soberanía" de América Latina y dijo que derivarán en una crisis humanitaria.

El mandatario estadounidense Donald Trump advirtió a su homólogo colombiano que debe "cuidar su trasero".

Durante la noche, Petro compartió en X imágenes no verificadas de supuestos venezolanos desmembrados tras los bombardeos estadounidenses.

"Tanta alegría ante el destrozo de los cuerpos de los latinoamericanos", dijo.

El izquierdista propone resolver la situación mediante el "diálogo" aunque ordenó blindar la frontera con Venezuela, donde operan diversos grupos armados ilegales que se financian con el narcotráfico.

No hizo mención al arresto de Maduro, uno de los líderes más cercanos a su gobierno en la región.

Solicitó para el lunes una reunión de la OEA y la ONU para "establecer la legalidad internacional de la agresión" de Estados Unidos.

Colombia tiene este año una banca como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, por lo que pidió que ese organismo sea convocado.

El mandatario izquierdista ha sido uno de los mayores críticos del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe desde septiembre para supuestamente atacar al narcotráfico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la fuerza pública activó "todas las capacidades" para evitar "cualquier intento de ataque terrorista" en la frontera por parte de agrupaciones ilegales como el ELN.

Entre Colombia y Venezuela operan guerrillas que según estudios se mueven en suelo venezolano con el beneplácito del chavismo.

Como parte de su plan de combate al narcotráfico, Trump había asegurado recientemente que no descartaba atacar laboratorios para la producción de droga en Colombia, lo que Petro calificó como una amenaza de invasión.

FUENTE: AFP