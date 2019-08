Gucci contraataca: "Lo mejor que les puede pasar es quedarse callados"

Este miércoles se reunirá con su abogado, Ignacio Durán, para evaluar si presenta una denuncia contra la directora de Desarrollo Social de la Intendencia, Fabiana Goyeneche, quien dijo en FM Del Sol que venía con preocupación la candidatura del Gucci, por presuntas denuncias de acoso y violencia de género en su contra.

En un extenso diálogo con Subrayado, Gucci aseguró que no incursionó en política por poder. “Yo no me sumé para ser diputado. Estoy para sumar. Era novedoso lo que iba a generar en la gente”, dijo.

Según él, el presidente de Baluarte Progresista, el exconcejal, Daniel Martínez, le dijo: “Te necesitamos para sumar votos y llegar a los jóvenes y clases sociales que están olvidadas”.

Al Gucci le encantó la idea y su incorporación se concretó durante una reunión realizada en el comando de campaña de Daniel Martínez en Ciudad Vieja. Lo único que le pidió al candidato frenteamplista fue respaldo político para “no dar un salto al vacío”, pero a la luz de los acontecimientos “el resultado está a la vista”, sostuvo.

Ese día, el jueves pasado, el Gucci le pidió una foto a Martínez como forma de darle la bienvenida en la campaña electoral. La imagen fue compartida el domingo en las redes sociales del cantante, y ahí comenzó la polémica.

Serafini contó que el propio Martínez lo llamó desde un número privado el domingo por la noche. En un primer momento, le dijo que debía darle de baja a su candidatura a diputado ante la “presión” del sector feminista que “está muy sensible”, pero después accedió a analizar la situación y tras comprobar su inocencia, a seguir conversando, según dijo El Gucci.

“Él (por Martínez) no bancó la presión”, dijo el cantante a Subrayado. “No violé ni toqué a nadie. Soy consciente que hay un problema social con la mujer. Es que me agarró la otra parte, la parte que es moda, la del feminismo irracional que no estoy de acuerdo”, aseguró.

“Yo no hice nada. Si hay alguien seguro que no hice nada ese soy yo”, sostuvo, y consideró “una falta de respeto a las mujeres que realmente sufren violencia”.

“Me parece un mamarracho lo que hizo (Fabiana) Goyeneche y a (Christian) Di Candia se le fue la moto. Me parece respetable que no les guste mi candidatura, lo malo es que lo relacionen con esto. Me parece una aberración que hablen de denuncias inexistentes, cuando el que denunció fui yo”, afirmó.

Recordó que una denuncia anterior en su contra que realizó una expareja por violencia doméstica fue “una farsa”, para encubrir el robo de sus pertenencias tras la separación, del cual él se dio cuenta seis meses después, según la versión del cantante.

“Tuve que salir a demostrar que era inocente”, subrayó.

Gucci reconoció que hasta ahora no había hablado del tema a pedido expreso de Martínez, y que eso se acordó durante una reunión de una hora y media que mantuvieron este lunes en la casa del artista en Neptunia.

Según el Gucci, en ese encuentro no fueron a decirle que se baje, sino que “a parar con esto para que no se transforme en una guerra”. “La peor opción sería bajarte ahora”, le reconocieron. El cantante grabó el encuentro y afirma que lo tiene como respaldo de que él dice la verdad.

“Si no hubiese grabado la charla, sería la palabra del futuro presidente contra la de un presunto violador”, acotó.

Entiende que lo correcto es que Martínez le pida disculpas y exigió que tanto Goyeneche como Di Candia se retracten. “En muchas cosas hay un doble discurso”, afirmó. “Yo lo que menos quiero es una guerra”.

Gucci se definió como “profeminista” y “a favor de la igualdad”. Asegura estar en la disyuntiva de cómo continuará su carrera y el riesgo de su futuro laboral en el medio artístico.

Sostuvo que le querían hacer firmar una carta en la que afirmaba que iba a seguir militando en la lista 890, pero que no iba a postularse a la diputación, a lo que él se negó.

“Lo mejor que les puede pasar es quedarse callados. Hay mucho en juego y no voy a dudar en decir nada”, apuntó.

Afirmó que su familia está asustada y le pidió expresamente que no se quede solo en su casa en Neptunia.