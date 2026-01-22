Gripe A (H3N2): características del virus que detectaron en Uruguay y medidas de prevención

La directora general de Salud, Fernanda Nozar, describió la gripe A (H3N2) como una de menos casos graves, pero con mayor contagio.

La jerarca se refirió a los síntomas de la influenza A (H3N2) y explicó que "son similares a todas las gripes". Indicó que tiene mayor prevalencia en niños y adultos mayores, y por ende se enfatizan las medidas de prevención para estas franjas.

Las medidas de prevención tienen que ver con higiene, lavado de manos y protección de síntomas respiratorios.

"No tiene fundamentalmente lo que se llama mayor virulencia. Es decir, que sean cuadros más agresivos. Pero tiene mayor número de infectados, y allí es donde las personas que tengan alguna predisposición, otras enfermedades o algo que les disminuya sus defensas, pueden verse más expuestos o con posibilidad de complicaciones", remarcó.

