SALUD PÚBLICA

Gripe A (H3N2): características del virus que detectaron en Uruguay y medidas de prevención

"No tiene fundamentalmente lo que se llama mayor virulencia. Es decir, que sean cuadros más agresivos. Pero tiene mayor número de infectados", sostuvo Nozar.

La directora general de Salud, Fernanda Nozar, describió la gripe A (H3N2) como una de menos casos graves, pero con mayor contagio.

La jerarca se refirió a los síntomas de la influenza A (H3N2) y explicó que "son similares a todas las gripes". Indicó que tiene mayor prevalencia en niños y adultos mayores, y por ende se enfatizan las medidas de prevención para estas franjas.

Las medidas de prevención tienen que ver con higiene, lavado de manos y protección de síntomas respiratorios.

"No tiene fundamentalmente lo que se llama mayor virulencia. Es decir, que sean cuadros más agresivos. Pero tiene mayor número de infectados, y allí es donde las personas que tengan alguna predisposición, otras enfermedades o algo que les disminuya sus defensas, pueden verse más expuestos o con posibilidad de complicaciones", remarcó.

