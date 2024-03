Gran Hermano: Joel enojado con Emmanuel, lo nominó y dijo que no lo fulminó "porque no es momento"

Joel nominó a Emmanuel en esta gala. No le sirvió de mucho darle dos votos, porque el peluquero cordobés quedó fuera de placa, pero dejó más evidencia de que el vínculo entre ambos ya se terminó.

Primero dijo que "es difícil jugar" por las personas nuevas. Luego, nominó: "Los días que tuve la oportunidad de hacer la fulminante pensé usarla, pero creo que no es el momento ni la manera tampoco. Mis dos primeros votos van a ser para Emmanuel".

Su elección tiene que ver con su "desilusión" porque quien era su amigo no lo salvó de placa y bajó a quien él había subido de forma directa.

"Estando en un juego si vos votás por alguien o hinchás por alguien para que vuelva a entrar a la casa, es para jugar con esa persona. Siento que entró para que vea cómo juega con los que me sacaron. No le hice la fulminante porque no creo que tampoco sea ni el momento ni la forma, creo que le estoy dando así una oportunidad de que la casa decida", agregó.

Su segundo voto fue para Bautista.

La placa parcial esta semana está compuesta por Denisse -fulminada-, Darío (11 votos), Damián (10 votos), Bautista (9 votos) y Florencia (7 votos).