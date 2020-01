Lo reveló ella misma en el programa Desayunos Informales de Canal 12.

"Yo voy a trabajar por la candidatura de Álvaro Villar porque creo que es la personalidad independiente que hay que empezar a construir para retomar lo que los frenteamplistas están pidiendo", aseguró.

Sobre el neurocirujano, que ha recibido el apoyo del MPP y del sector Progresistas de Mario Bergara, Villar elogió su gestión como administrador de salud: "Si vas al Maciel te das cuenta de que transformó la realidad".

No obstante, dijo, Daniel Martínez "tiene credenciales y legitimidad para aspirar a la intendencia de Montevideo".

Me sorprendió porque partimos de un escenario donde él había dicho rotundamente que no. Me sorprendió para bien, está bien que lo haga. Daniel hizo una excelente gestión", explicó.

Y agregó: "Pero mi postura es política. Ahora el Frente Amplio necesita la construcción de nuevos liderazgos".