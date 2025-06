Gobierno negocia con Venezuela "algún mecanismo consular", aunque mantiene posición de no reconocer la victoria de Maduro

El canciller Mario Lubetkin dijo que el gobierno mantiene contactos con Venezuela para retomar "algún mecanismo consular" en ese país, aunque eso no signifique restablecer las relaciones diplomáticas ni cambiar la posición que asumió la administración de Yamandú Orsi de no reconocer los resultados de la última elección presidencial, en la que Nicolás Maduro se adjudicó la reelección por seis años más.

"Por el hecho de no tener un mínimo de relaciones consulares con Venezuela, todo se nos está complicando con ese país. Estamos tratando de acelerar caminos, no para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, que no está planteado, pero algún mecanismo consular", dijo Lubetkin este martes en rueda de prensa al explicar la intención del gobierno de retomar al menos un mínimo contacto institucional en Venezuela para atender a los miles de uruguayos que viven en ese país, y en particular avanzar en la búsqueda de información sobre el uruguayo detenido y preso por el régimen chavista.

“Tiene que haber una forma consultar, que no se apega a la forma diplomática de representación. Está claro, dijimos desde el primer momento, nosotros no reconocemos los resultados de las últimas elecciones presidenciales, y mantenemos esa posición, no lo reconocemos, pero no va de la mano del hecho de ayudar a los ciudadanos desde el punto de vista consultar, tanto allí como aquí, para los dos lados", explicó, y contó el caso reciente de un uruguayo que falleció en Venezuela y no hubo forma de asistir a su familia.