Gobierno exhorta a no ir a fiestas la Noche de la Nostalgia; Fiscalía actuará si hay desacato

Teniendo en cuenta que "las fiestas constituyen un alto riesgo de contagio porque los asistentes no mantienen dos metros de distancia, no usan mascarilla y los locales habitualmente no tienen ventilación suficiente" es que se anunciaron medidas.

Se realizará una campaña de prevención, donde se exhorta a las personas a no asistir a fiestas que tradicionalmente se han realizado cada 24 de agosto.

También se informará a la población de los teléfonos previstos por las intendencias para que se puedan realizar denuncias, o su defecto a través del 911 de la Policía.

Además, se anuncian inspecciones coordinadas entre los distintos organismos. En caso de que se constate desacato, se dará cuenta a la Fiscalía.

El gobierno reitera el llamado a la solidaridad colectiva para mantener el estado sanitario actual.