Gobierno electo anuncia más designaciones en Ministerios de Economía, Industria y Educación a comienzos de semana

En primera instancia concurrió al edificio plaza Alemania, para después visitar el club Progreso y sumarse al equipo del Ministerio de Desarrollo Social que estaba reunido en ese lugar.

Orsi aseguró que evoluciona bien de las operaciones y que ahora ve mucho mejor.

Con respecto al proyecto Arazati y la reunión que mantuvieron los equipos de Presidencia entrantes y salientes, dijo que analizan las alternativas presentadas por el Ejecutivo.

Consultado sobre la permanencia de Azambuya como director Nacional de la Policía y de Diego Sanjurjo dentro del Ministerio del Interior, Orsi aseguró que no serán los únicos

La vicepresidenta electa, Carolina Cosse, expresó que está conforme con la conformación del gabinete.

"Yo creo que nuestro gobierno no tiene el afán, pero ni cercano, de perseguir a nadie, al contrario. A mí me ha tocado tener experiencias de gestión como ministra, como intendenta, como presidenta de Antel. Nunca le pregunté a un funcionario a quién había votado y ese es el tono en este momento. A nosotros nos interesa que el país funcione, que la gente viva mejor y que se resuelvan los temas graves del Uruguay. Entonces, no le vamos a preguntar a ningún funcionario a quién votó", señaló y dijo que el futuro gabinete "es un gran equipo".