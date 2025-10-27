RECIBÍ EL NEWSLETTER
CAMBIOS A LEY 16.906

Gobierno aprobó decreto que prohíbe a tabacaleras acceder a beneficios tributarios de Ley de inversiones

Este cambio se entiende como un revés en lo que había sido introducido por el gobierno de Lacalle Pou en setiembre de 2020.

El Poder Ejecutivo aprobó el decreto que elimina la posibilidad de que las empresas tabacaleras accedan a los beneficios impositivos previstos en la Ley de promoción de inversiones Nº 16.906.

Este cambio se entiende como un revés en lo que había sido introducido por el gobierno de Lacalle Pou en setiembre de 2020 y que establecía la implementación para "generar un efecto positivo significativo sobre el valor agregado de la economía".

A través del decreto 268/020, todavía vigente, se revisó la metodología de evaluación de los proyectos de inversión, "otorgando énfasis a la generación de empleo".

Ahora, este nuevo decreto establece en su redacción que visto y considerando que por razones de orden público y en línea con los objetivos perseguidos por la norma legal a que refiere, resuelve no otorgar los beneficios.

La resolución fue firmada por cinco ministerios: Economía, Industria, Trabajo, Ganadería y Turismo, además de la firma del presidente Yamandú Orsi.

