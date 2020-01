Globos de Oro, gran antesala de los Oscar: la lista completa de ganadores

"Había una vez en Hollywood" cerró con tres estatuillas, incluida la de mejor comedia y mejor actor de reparto para Brad Pitt, mientras que la cinta del británico Sam Mendes se llevó el mayor premio de la noche, el de mejor drama, así como mejor director.

"¿Puedo decir que no hay otro director en esta sala, otro director en el mundo que le pueda hacer sombra a Martin Scorsese? Tenía que decirlo", dijo Mendes al recibir el trofeo.

"Guasón" cerró con dos, incluido el de mejor actor para el aclamado Joaquin Phoenix, lo mismo que "Rocketman", el musical inspirado en la vida de Elton John, que acabó también con un par de triunfos: mejor canción original, que compuso el propio intérprete con Bernie Taupin, y mejor actor de musical/comedia, para Taron Egerton.

"Historia de un matrimonio", que llegó dominando las nominaciones con seis, terminó con un solo Globo, el de mejor actriz de reparto para Laura Dern, mientras que "El irlandés", el filme de gánsters de Martin Scorsese, no ganó ninguna de sus cinco nominaciones.

"Parásitos" se llevó el premio a mejor filme en lengua no inglesa, en el que competía "Dolor y gloria" del español Pedro Almodóvar.

Los Globos de Oro, la fiesta más grande de Hollywood, abren la temporada de premios que este año termina el 9 de febrero con los Óscar.

Y los resultados de la noche de este domingo son un primer termómetro de lo que vendrá.

- Awkwafina hace historia -

El comediante británico Ricky Gervais abrió el show con su afilado humor, abordando temas polémicos como el MeToo, Jeffrey Epstein, el escándalo de admisión de las universidades y la guerra del streaming.

"Nadie va al cine, nadie ve las cadenas de televisión. Todo es Netflix, yo debería salir en este show y decir 'se ganaron todo, Netflix', buenas noches", lanzó.

Nada más lejos de la realidad. El gigante del streaming, que llegó con 17 nominaciones en categorías de cine, más que cualquier otro estudio, se llevó apenas un trofeo, el de Dern.

Y en televisión, donde también tenía 17 nominaciones, terminó con un triunfo, por la actuación de Olivia Colman en "The Crown".

Awkwafina, la actriz estadounidense de ascendencia china y surcoreana, se llevó el Globo a mejor actriz de musical o comedia por la película "The Farewell", convirtiéndose en la primera mujer de ascendencia asiática en ganar en esta categoría.

Renée Zellweger ganó por su parte como mejor actriz de drama por su papel como Judy Garland en la biopic "Judy".

Al llevarse el premio, Brad Pitt agradeció a los también nominados Al Pacino, Tom Hanks, Joe Pesci y Anthony Hopkins, pero principalmente a su compañero en la pantalla, Leonardo DiCaprio.

"No estaría aquí si no fuera por ti. Gracias, yo hubiera compartido la tabla contigo", bromeó en referencia al final del filme "Titanic".

- Barrera de subtítulos -

Al ganar con "Parásitos" --que no podía competir a mejor filme por las reglas del certamen--, Bong Joon-ho dijo, a través de un traductor: "Una vez que superen la barrera de una pulgada de altura de los subtítulos, tendrán muchas más películas increíbles".

Por "Dolor y gloria", Antonio Banderas competía como mejor actor dramático, la categoría que ganó Joaquin Phoenix por "Guasón", con su aclamada interpretación del villano de Batman.

"Sr. Link" se impuso como mejor filme animado, superando a gigantescas producciones como "Toy Story 4", "Frozen II" y "El Rey León" de Disney.

Los Globos de Oro también premian lo mejor de la televisión.

"Succession" se llevó el premio a mejor serie de televisión dramática, mientras que Phoebe Waller-Bridge se alzó con el Globo a mejor actriz en comedia por "Fleabag", que también ganó el premio a mejor serie de comedia.

Mejor película – Drama

1917 – Ganadora

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

Mejor película – Musical o comedia

Dolemite is My Name

Jojo RabbitKnives Out

Once Upon a Time in Hollywood – Ganadora

Rocketman

Mejor director

Bong Joon Ho – Parasite

Sam Mendes – 1917 – Ganador

Quentin Tarantino – Once Upon A Time In Hollywood

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Phillips – Joker

Mejor actor – Drama

Christian Bale – Ford v. Ferrari

Antonio Banderas – Pain and Glory

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix – Joker – Ganador

Jonathan Pryce – The Two Popes.

Mejor actriz – Drama

Cynthio Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renee Zellweger – Judy – Ganadora

Mejor actor – Musical o Comedia

Daniel Craig – Knives OutRoman

Griffin Davis – Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Taron Egerton – Rocketman – Ganador

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name+

Mejor actriz – Musical o Comedia

Awkwafina – The Farewell – Ganadora

Ana de Armas – Knives Out

Beanie Feldstein – Booksmart –

Emma Thompson – Late Nigh+

Cate Blanchett – Where’d You Go Bernadette

Mejor actor de reparto

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood+

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman+

Brad Pitt – Once Upon A Time In Hollywood – Ganador

Anthony Hopkins – The Two Popes

Mejor actriz de reparto

Annette Benning – The Report

Margot Robbie – Bombshell

Jennifer Lopez – Hustlers

Kathy Bates – Richard Jewell

Laura Dern – Marriage Story – Ganadora

Mejor guión

Noah Baumbach – Marriage Story

Bong Joon-ho and Han Jin-won – Parasite

Anthony McCarten – The Two Popes

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood – Ganador

Steven Zaillian – The Irishman

Mejor banda sonora original

Daniel Pemberton – Motherless Brooklyn

Alexandre Desplat – Little Women

Hildur Guðnadóttir – Joker – Ganadora

Thomas Newman – 1917

Randy Newman – Marriage Story

Mejor canción original

“Beautiful Ghosts” – CATS“

I’m Gonna Love Me Again” – Rocketman – Ganadora

“Into the Unknown” – Frozen 2“Spirit” –

The Lion King“Stand Up” – Harriet.

Mejor película animada

Frozen 2

The Lion King

Missing Link – Ganadora

Toy Story 4

How to Train Your Dragon: The Hidden World.

Mejor película de lengua extranjera

The Farewell

Les Misérables

Pain and Glory

Parasite – Ganadora

Portrait of a Lady on Fire.

Mejor serie de televisión – Drama

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession – Ganadora

Mejor serie de televisión – Comedia

Barry.

Fleabag – Ganadora

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

Mejor miniserie o película para televisión

Catch-22

Chernobyl – Ganadora

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

Mejor actor de televisión – Drama

Brian Cox – Succession – Ganador

Kit Harington – Game of Thrones

Rami Malek – Mr. Robot

Tobias Menzies – The Crown

Billy Porter – Pose

Mejor actriz de televisión Drama

Jennifer Aniston – The Morning Show

Jodie Comer – Killing Eve

Nicole Kidman – Big Little Lies

Reese Witherspoon – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown – Ganadora

Mejor actor de televisión – Comedia

Ben Platt – The Politician

Paul Rudd – Living With Yourself

Rami Youssef – Rami – Ganador

Bill Hader – Barry

Michael Douglas – The Kominsky Method

Mejor actriz de televisión – Comedia

Christina Applegate – Dead to Me

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag – Ganadora

Natasha Lyonne – Russian Doll

Kirsten Dunst – On Becoming a God in Central Florida

Rachel Brosnahan – Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor – Miniserie o película para televisión

Chris Abbott – Catch-22

Sacha Baron Cohen – The Spy

Russell Crowe – The Loudest Voice – Ganador

Jared Harris – Chernobyl

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Mejor actriz – miniserie o Película para Televisión

Michelle Williams – Fosse/Verdon – Ganadora

Helen Mirren – Catherine the Great

Merritt Wever – Unbelievable

Kaitlyn Dever – Unbelievable

Joey King – The Act

Mejor actor de reparto de televisión

Alan Arkin – Kominsky Method

Kieran Culkin – Succession+

Andrew Scott – Fleabag

Stellan Skarsgård – Chernobyl – Ganador

Henry Winkler – Barry

Mejor actriz de reparto de televisión

Meryl Streep – Big Little Lies

Helena Bonham Carter – The Crown

Emily Watson – Chernobyl

Patricia Arquette – The Act – Ganadora

Toni Collette – Unbelievable

LOS HILARANTES COMENTARIOS DEL PRESENTADOR

La ceremonia estuvo marcada por la mordacidad del presentador, el británico Ricky Gervais.

Como siempre abordó todos tipo de temas, incluso los peores. Bromeó hasta con el suicidio del millonario Jeffrey Epstein quien estaba preso por abuso sexual.

“Pueden ver la primera temporada de After Life. Es una serie sobre un hombre que quiere suicidarse porque su mujer ha muerto de cáncer. Es aún más divertida de lo que suena. La segunda temporada está en camino por lo que al final obviamente no se suicida. Justo como Jeffrey Epstein (...) Yo sé que era amigo vuestro pero no me importa.”

También se rió del poco feliz comportamiento de la actriz Felicity Huffman, quien -al igual que otras personas- sobornó gente para que su hija ingresara a una universidad de élte.

“Yo he venido en limusina esta noche y la placa de mi matrícula ha sido fabricada por Felicity Huffman”. La ironía carga las tintas sobre la pena alternativa aplicada a la actriz tras comprobarse el delito.

Algunas de sus frases más hilarantes:

-"Íbamos a hacer un memorial de gente fallecida, pero todos eran blancos".

"A la gente le da igual las películas, nadie va al cine, todo el mundo ve Netflix".

"La mayor parte de las películas nominadas son muy malas".

"Los actores de hoy lo único que tienen que hacer es ir al gimnasio a meterse estrógenos".

"El irlandés es increíble. Muy larga, eso sí".

"Leonardo DiCaprio fue al estreno de Érase una vez en Hollywood y duraba tres horas y media: cuando acabó, su novia ya era demasiado mayor para él".

"Por cierto, este año ha habido muchas películas de pervertidos. Leaving Neverland [el documental sobre Michael Jackson], Los dos papas…”.

"Apple TV, una empresa que tiene fábricas con esclavos en China, ha hecho una serie que va sobre hacer lo correcto".

“No están en posición de dar lecciones al público sobre nada. No saben nada del mundo real. La mayoría de ustedes ha estado menos tiempo en el colegio que Greta Thumberg. Si ganan, suban aquí, acepten su pequeño premio, agradezcanlo a su agente y a vuestro Dios y luego vayánse a la mierda”.

"¿Qué más da? Esta es la última vez que me llaman".+

Cuando un rato después el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los premios, salió al escenario, le dijo a Gervais: "Por favor, eso de que es la última vez que vienes lo quiero por escrito".

PRONUNCIAMIENTOS POLÍTICOS

Como casi siempre en estas ceremonias, los actores aprovechan para hacer manifestaciones de tipo social o político.

El primer llamamiento de la noche llegó a través Russell Crowe, mejor actor por la miniserie "La voz más alta" en la que personifica al fallecido ejecutivo de TV, Roger Ailes, uno de los grandes peces del #MeToo.

Jennifer Aniston, presentadora del premio, fue la encargada de trasmitir su mensaje: "Russell Crowe no ha podido estar aquí esta noche porque se encuentra en Australia protegiendo a su familia de los incendios que asolan el país, pero nos ha dejado un discurso: 'No se equivoquen: la catástrofe que está ocurriendo en Australia tiene como causa el cambio climático. Necesitamos actuar basados en la ciencia, trasladar nuestra fuerza mundial a las energías renovables y respetar a nuestro planeta por el lugar único y sorprendente que es".

Por su parte, Patricia Arquette, ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en la serie de televisión "The Act", se refirió a la coyuntura con Irán.

"No vamos a ver esta noche, cinco de enero de 2020, en los libros de historia. Pero sí vamos a ver un país al borde de la guerra, a nuestro presidente amenazando por Twitter a millones de personas sin saber si caerán bombas sobre sus cabezas, al continente de Australia incendiado. Por favor, que todo el mundo tenga esto en cuenta y vote en consecuencia en 2020".

Michelle Williams, mejor actriz en una serie de televisión por Fosse/Verdon, dio también un discurso brillante sobre la libertad de las mujeres para gobernar sobre sus propios cuerpos .

Hace poco que Williams dio a conocer que está embarazada de un productor de TV . Es su segundo hijo tras el fin de su matrimonio con el actor Heath Ledger.

Todos entendieron su discurso a favor del aborto aunque ella no mencionase la palabra– y lo remató de esta forma tan poderosa: "Cuando llegue el momento de votar, recuerdo a las mujeres que lo hagan en su propio interés. Es lo que los hombres llevan haciendo durante años y años. Por eso el mundo se parece tanto a ellos".

El Guasón la mandó a guardar

Uno de los que habló fuerte fue Joaquin Phoenix, mejor actor por "Joker" o "Guasón.

Phoenix empezó agradeciendo a los Globos de Oro que el menú de esa noche fuese vegano, porque "hay más relación entre la industria cárnica y el cambio climático que lo que queremos creer".

Después se disculpó con el director del film: "Todd (Phillips, el director de Joker), he sido un grano en el culo. No me puedo creer que me hayas aguantado".

Luego volvió al cambio climático y estrello en el rostro de los presentes la consabida hipocresía política de Hollywood.

"No quiero agitar las aguas, pero es que ya están agitadas. Está muy bien desear lo mejor a Australia, pero no sirve de nada. Yo no siempre he sido el tipo más virtuoso del mundo, estoy aprendiendo mucho todavía. Espero que todos juntos podamos unirnos y llevar a cabo cambios. Está muy bien lo de votar, pero a veces tenemos que asumir la responsabilidad nosotros mismos y hacer cambios y beneficios en nuestras propias vidas. Espero que no necesitemos todos jets privados para volar a Palm Springs".