GADOR celebra 45 años en Uruguay y proyecta una nueva etapa de crecimiento

El laboratorio farmacéutico Gador celebra 45 años de trayectoria en Uruguay y proyecta una nueva etapa de crecimiento, fortaleciendo su presencia en áreas terapéuticas clave e impulsando nuevas inversiones para ampliar sus capacidades productivas.

Fundado en Argentina en 1940, Gador ha desarrollado una sólida presencia regional, con Uruguay desempeñando un papel relevante en su proceso de expansión. La compañía inició sus operaciones en el país en 1981 con la apertura de su primera filial internacional, un hito que acompañó su posterior crecimiento en América Latina.

Desde aquellos primeros años, con un equipo reducido y una estructura incipiente, Gador Uruguay fue ampliando progresivamente sus capacidades operativas y su presencia tanto en el mercado local e internacional. Actualmente cuenta con más de 90 colaboradores y una estructura integrada que reúne capacidades operativas, de calidad, asuntos regulatorios, farmacovigilancia, logística, administración y gestión comercial, además de una amplia cartera de soluciones terapéuticas.

45 años de crecimiento y evolución

El crecimiento de Gador en Uruguay ha estado acompañado por un desarrollo constante de su infraestructura, tecnología y un equipo humano altamente calificado.

En su sede principal, ubicada en la calle La Paz, funcionan áreas destinadas a laboratorio de análisis, acondicionamiento, oficinas y depósitos, respaldadas por equipamiento y tecnología de última generación. Más recientemente, la compañía fortaleció su capacidad logística con la incorporación de un nuevo centro de almacenamiento en el Parque Logístico Nacional, diseñado para acompañar a las necesidades actuales del mercado, incluyendo áreas especializadas para productos que requieren cadena de frío.

A lo largo de estos años, Gador también consolidó alianzas con compañías multinacionales, incorporando productos biotecnológicos innovadores para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, VIH y enfermedades poco frecuentes.

La experiencia desarrollada en Uruguay contribuyó a la estrategia de expansión regional de la compañía, favoreciendo a la consolidación de operaciones en Paraguay, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Bolivia.

Un presente con foco en especialidades médicas

Actualmente, Gador Uruguay ocupa una posición destacada dentro de las prescripciones médicas del país, sustentada en una estrategia orientada a brindar medicamentos de calidad, promover la educación médica continua y facilitar el acceso a terapias innovadoras.

Con una sólida trayectoria en atención primaria de la salud, su portafolio incluye tratamientos para cardiometabolismo, diabetes, sistema nervioso central, urología, ginecología, reumatología y productos de venta libre.

En los últimos años, la compañía ha fortalecido especialmente su presencia en áreas de alta especialización, promoviendo y buscando soluciones de acceso a tratamientos innovadores en oncología, hematología, nefrología, VIH, infectología, fibrosis quística y enfermedades genéticas poco frecuentes. En este camino, el respaldo y la confianza sostenida de la comunidad médica han sido pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo de Gador en Uruguay.

Innovación como parte del futuro

El aniversario encuentra a Gador atravesando una etapa de fortalecimiento de su estrategia de innovación farmacéutica, mediante la incorporación de nuevas moléculas en áreas como oncología, cardiología, diabetes, neurología y enfermedades raras.

Entre los lanzamientos recientes se destacan Sacituzumab Govitecán, Apalutamida, Nusinersen, Ácido Bempedoico y la combinación Drospirenona/Estetrol, tratamientos que reflejan el compromiso de la compañía con la incorporación de opciones terapéuticas innovadoras para pacientes y profesionales de la salud.

Como parte de esta visión de futuro, Gador Uruguay avanza en inversiones destinadas a nueva infraestructura industrial dentro de un nuevo parque industrial. Este proyecto permitirá ampliar sus capacidades productivas y continuar abasteciendo tanto a Uruguay como a distintos países.

En línea con la estrategia corporativa de Gador para todas sus filiales, Gador Uruguay continuará profundizando el desarrollo de soluciones farmacéuticas innovadoras y de alta complejidad, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes y ampliar las posibilidades de acceso a tratamientos cada vez más eficaces.

Una historia que mira hacia adelante

Los 45 años de Gador en Uruguay representan mucho más que un aniversario. Reflejan una trayectoria de crecimiento sostenido, inversión, innovación y compromiso con la salud. Con una sólida presencia local y una clara visión de futuro, la compañía continúa impulsando el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas que contribuyan a una medicina más especializada, accesible y centrada en las necesidades de los pacientes.