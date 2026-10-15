Compromiso Fideicomiso Financiero

En el día de hoy, el Banco República, República AFISA y la Intendencia de Canelones, formalizaron un compromiso de integración vinculado al fideicomiso financiero impulsado por el Gobierno Departamental.

Se hicieron presentes el Sr. Intendente de Canelones, Francisco Legnani, el Secretario General de la Intendencia, Sr. Pedro Irigoin, el Sr. Presidente del BROU, Álvaro García, el Sr. Director Martín Fernández, autoridades de República AFISA, funcionarios de la institución y diversos medios de prensa.

Este fideicomiso tiene como objetivo financiar inversiones estratégicas en infraestructura y equipamiento, con impacto en todo el territorio canario.