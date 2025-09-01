Funcionarios registrales en conflicto anunciaron que no atenderán al público a partir de este martes

La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU) resolvió este lunes tomar medidas de no atender al público a partir del martes 2 de setiembre. El gremio se había declarado en conflicto en reclamo de mayor presupuesto y adelantó medidas distorsivas de funcionamiento.
Solo ingresarán vencimientos y caducidades, no se realizarán cierres de documentos ni de certificados, no entregarán documentos ni evacuarán consultas presenciales ni por correo electrónico.
Los trabajadores de registros aguardan ser convocados por el Gobierno para retomar las negociaciones con garantía de compromiso por parte de la administración central y podrán rever las medidas en caso de registrarse avances.
