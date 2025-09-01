Funcionarios registrales en conflicto anunciaron que no atenderán al público a partir de este martes

La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU) resolvió este lunes tomar medidas de no atender al público a partir del martes 2 de setiembre. El gremio se había declarado en conflicto en reclamo de mayor presupuesto y adelantó medidas distorsivas de funcionamiento.

Es así que a partir de este martes, no habrá atención al público y solo ingresarán vencimientos y caducidades. Tampoco se realizarán cierres de documentos ni de certificados. Los funcionarios no entregarán documentos ni evacuarán consultas presenciales ni por correo electrónico.

Los trabajadores de registros aguardan ser convocados por el Gobierno para retomar las negociaciones con garantía de compromiso por parte de la administración central y podrán rever las medidas en caso de registrarse avances.

