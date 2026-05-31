Nacional cayó 3-0 ante Deportivo Maldonado; es la segunda vez consecutiva que el fernandino lo golea

Nacional cayó 3-0 ante Deportivo Maldonado este domingo en el estadio Domingo Burgueño Miguel por la Serie B del Torneo Intermedio.

Esta fue la sétima derrota de Jorge Bava en 17 partidos, en todas recibió goles, y la segunda consecutiva ante el equipo del argentino Gabriel Di Noia. Además, se corta la racha del tricolor de cinco encuentros sin perder.

El fernandino quedó como puntero del grupo. Solo perdió ante Albion, ganó 8 de los 9 encuentros disputados.

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Se habían visto las caras por el Torneo Apertura, y también había sido triunfo del local 4-2.

El partido que se disputó en el Campus estuvo arbitrado por Mathías De Armas, mientras el VAR estuvo a cargo de Jonathan Fuentes.