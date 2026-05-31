RECIBÍ EL NEWSLETTER
POLICÍA INVESTIGA

Apuñalaron a un hombre en Flor de Maroñas; está internado en estado grave

El hecho ocurrió en Sebastopol y Cochabamba donde trabaja Policía Científica; al momento no está identificado.

flor-de-maroñas-noche-apuñalado

Un hombre fue apuñalado en la noche de este domingo en Sebastopol y Cochabamba, en el barrio Flor de Maroñas.

La Policía llegó al lugar tras recibir un llamado que daba cuenta de una persona apuñalada varias veces en dicha intersección.

Información primaria indica que se encuentra en estado grave; al momento no está identificado. Los efectivos lo trasladaron a un centro de salud donde está internado.

crimen en el marconi: policia investiga muerte de hombre en situacion de calle que fue hallado con vainas a su alrededor
Seguí leyendo

Crimen en el Marconi: Policía investiga muerte de hombre en situación de calle que fue hallado con vainas a su alrededor

En la escena quedaron manchas de sangre que son analizadas por personal de Policía Científica.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Asesinato en la Casa Blanca | CINE DE SÁBADO

Asesinato en la Casa Blanca | CINE DE SÁBADO
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio
Así Es Tu Día | 27-05-2026

La luna continúa en Libra
Prog. 16 | 28-05-2026

Se definen los 5 finalistas del Equipo Naranja
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando

Te puede interesar

Apuñalaron a un hombre en Flor de Maroñas; está internado en estado grave
POLICÍA INVESTIGA

Apuñalaron a un hombre en Flor de Maroñas; está internado en estado grave
Crimen en el Marconi: Policía investiga muerte de hombre en situación de calle que fue hallado con vainas a su alrededor
ENRIQUE CASTRO Y TOMÁS BURGUEÑO

Crimen en el Marconi: Policía investiga muerte de hombre en situación de calle que fue hallado con vainas a su alrededor
Foco Uy
ESTADIO DOMINGO BURGUEÑO MIGUEL

Nacional cayó 3-0 ante Deportivo Maldonado; es la segunda vez consecutiva que el fernandino lo golea en el Campus

Dejá tu comentario