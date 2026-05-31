Familia de Sarandí del Yí que fue desalojada por falta de trabajo pide "una pieza y un baño que esté bien"

Luis Aquino y Alba Uriarte, una familia de Sarandí del Yí, se encuentran en situación de calle debido a la falta de trabajo y solicitan ayuda para conseguir una pieza o una casa donde pasar el invierno.

Luis contó a Subrayado que hace dos meses que están en esta situación ya que fueron desalojados. "Estuvimos trabajando para pagar el alquiler que nos faltaba y, todavía nos falta para el alquiler, entonces quedamos en la calle", explicó.

Aquino cobra actualmente casi $6.000 de jubilación, ya que según dijo le descontaron por unas deudas que tenía. "Con eso es con lo que sobrevivimos y alguna changa que se hace a veces, pero ahora no hay nada", comentó. Y agregó: "De albañilería hago cualquier cosa".

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Alba manifestó que el día a día es complicado y que fue al Mides antes que los desalojaran, pero que le dijeron que no había nada.

Ambos solicitan ayuda para encontrar "una pieza y un baño que esté bien, si hay que arreglarlo se arregla, no queremos para quedarnos con eso, queremos hasta que el BPS me solucione esto", explicó.

Pasan la noche en su camioneta y debido a la crecida del río Yí tuvieron que ser evacuados, perdiendo gran parte de las pertenencias que tenían.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 092 775 236.