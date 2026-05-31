Un hombre fue asesinado de varios disparos en las últimas horas en Enrique Castro y Tomás Burgueño, en el barrio Marconi.
Crimen en el Marconi: Policía investiga muerte de hombre en situación de calle que fue hallado con vainas a su alrededor
Los efectivos encontraron al hombre tendido en el piso con varias vainas calibre 9 milímetros; el hecho ocurrió en Enrique Castro y Tomás Burgueño.
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que el Sistema Shotspotter emitió una alerta por 14 disparos y que al llegar al lugar encontraron al hombre tendido en el piso con varias vainas calibre 9 milímetros a su alrededor.
Según indicaron, la persona estaba en situación de calle.
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